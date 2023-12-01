Песков заявил, что встреча Путина с Сечиным пройдет в закрытом режиме

Встреча президента России Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина будет непубличной, поэтому кадров с ней не ожидается. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Она (встреча. — Прим. «Газеты.Ru») не предназначена для публикации. Это одна из закрытых встреч, которые идут в служебном режиме», — объяснил Песков.

Накануне он сообщал, что встреча Владимира Путина и Игоря Сечина 1 декабря пройдет в закрытом режиме. Он обращал внимание, что когда Кремль сообщает о внутренних встречах и совещаниях президента, о подавляющем большинстве встреч у Кремля нет возможности объявлять отдельно. То есть некоторые встречи не предназначены для опубликования, отметил Песков.

До этого глава «Роснефти» заявил, что неправильные шаги Минфина в налоговой политике вызвали кризис на российском топливном рынке. Как он отметил, большое влияние на деятельность «Роснефти» оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли.

Ранее Песков рассказал о взаимоотношениях Путина и Киссинджера.