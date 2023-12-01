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В еще одном российском регионе отказались делать аборты в частных клиниках

В Липецкой области запретили делать аборты в частных клиниках

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Shutterstock

Частные клиники в Липецкой области отказались от проведения абортов. Об этом сообщила на своей странице во «ВКонтакте» заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

По ее словам, теперь аборты можно будет сделать только в государственных больницах. Там при содействии учреждений социальной политики региона будут консультировать и поддерживать женщин. Будущим мамам окажут психологическую, юридическую, а порой материальную и гуманитарную помощь, заверила Белоглазова.

«Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют», — заключила замгубернатора.

В начале ноября в частных клиниках Крыма перестали делать аборты.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила о проработке инициатив по ограничению абортов на федеральном уровне.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема абортов в России является острой, и необходимо решить вопрос, что с ней делать — запретить продажу препаратов для прерывания беременности или улучшать поддержку семей.

Ранее в России предложили проводить аборты только после согласия отца ребенка.

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