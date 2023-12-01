Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к концу года

Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года ожидается на уровне около 74 лет. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время своего видеообращения к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

По словам главы государства, слаженная работа правительства, министерства здравоохранения и региональных властей позволила достичь достойных результатов, в числе которых и рекордная для России продолжительность жизни.

До этого жители России оценили необходимый для достойной жизни размер пенсии в 60 тыс. рублей. По данным исследования, проведенного среди 15 тыс. россиян из городов с населением от 500 тыс. человек, ожидания граждан от размера пенсии для обеспечения достойного уровня жизни выросли за три года на 10 тыс. рублей. Если в 2020 году оптимальной суммой называлась 49,6 тыс. рублей, то в 2023-м это уже 59,2 тыс. рублей.

Ранее ученые обнаружили белок, влияющий на продолжительность жизни.