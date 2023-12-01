Россияне стали чаще и больше жертвовать на благотворительность

Число пожертвований на благотворительность за год выросло на 52%. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, с 1 января по 28 ноября 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года общий оборот пожертвований через ЮKassa вырос на 63%. Благотворителей стало на 48% больше, число платежей увеличилось на 52%, а средний размер пожертвования — на 7%, до 519 рублей.

В акцию «Щедрый вторник», которая проходила 28 ноября, россияне пожертвовали на 44% больше денег, чем во время акции прошлого года, объем благотворительных платежей вырос на 34% относительно прошлогодней акции, число благотворителей стало больше на 36%, а средняя сумма пожертвований стала больше на 9% и составила 576 рублей.

Самые большие суммы в онлайне жертвуют на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми заболеваниями, людям с онкологическими заболеваниями, а также фондам, которые помогают всем нуждающимся (бездомным, жертвам катастроф, людям с инвалидностью и другим). Средний размер пожертвования на лечение детей составил около 500 рублей. Это на 20% больше, чем за тот же период 2022 года.

Но больше всего — в среднем 1300 рублей — россияне жертвуют в фонды, которые помогают детским домам, интернатам, детям из малообеспеченных семей и детям с особыми потребностями.

Санкт-Петербург и Ленинградская область — лидеры по сумме пожертвований. Средняя сумма пожертвования от жителей региона достигла 968 рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее. Объем благотворительных платежей вырос на 27%, а их число — на 11%.

На втором месте — Москва и Московская область. Здесь средняя сумма пожертвования составляет 687 рублей, что на 1% больше, чем годом ранее. Объем платежей увеличился на 50%, а число пожертвований — на 48%.

Замкнул тройку Краснодарский край со средней суммой 502 рубля (на 11% больше, чем год назад). Объем благотворительных платежей в регионе вырос на 51%, а число платежей — на 37%.

Наибольший рост благотворительных платежей наблюдается в Ростовской области. За одиннадцать месяцев 2023 года относительно прошлого года обороты благотворительных платежей выросли в два раза, число пожертвований также удвоилось. Средняя сумма пожертвования стала больше на 8% и составила 499 рублей. В Челябинской области обороты благотворительных платежей, как и число пожертвований, выросли в 2 раза. Средняя сумма пожертвования стала больше на 11% и составила 416 рублей.

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