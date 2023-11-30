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Бригаде беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» передали автомобиль и спецтехнику

Депутат Сидякин: на счету «Каскада» - более трех тысяч пораженных целей

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Единая Россия

«Единая Россия» передала автомобиль и спецтехнику бригаде беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Как рассказал Технику передал бойцам руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, сообщается на сайте «Единой России».

Он рассказал, что ранее это был отряд добровольцев партии и «Боевого братства», который занимался аэроразведкой вместе с другими подразделениями БАРС. По его словам, на сегодняшний день ГРОМ «Каскад» вошел в состав ВКС России. Их командиром является депутат Госдумы, полковник Дмитрий Саблин.

Сидякин подчеркнул, что в бригаде служат депутаты партии из федерального парламента, регионов, а также добровольцы «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты».

«Многие отмечены орденом Мужества, другими госнаградами. На счету «Каскада» - более трех тысяч пораженных целей по всей линии фронта. Ребята постоянно развиваются, осваивают новые технологии, повышают свое боевое мастерство», — сказал он.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации доставила уже более 80 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы – от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой было собрано более 10 миллиардов рублей.

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