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В Кишиневе попрощались с ветераном Сталинградской битвы

В Кишиневе прошла церемония прощания с ветераном Сталинградской битвы Гладковым

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Муzей Победы/YouTube

В Кишиневе простились с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Гладковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что церемония прощания прошла без участия властей Молдавии. Ранее они отказались оказать помощь с ее организацией.

Павел Гладков участвовал в Сталинградской и Курской битвах. Он был командиром батареи 80-го гвардейского зенитного артиллерийского Минского полка 1-го гвардейского танкового Донского корпуса. Гладков ушел из жизни в возрасте 102 лет.

Министерство обороны Молдавии отказалось провести церемонию прощания в Колонном зале Дома национальной армии. Ведомство также решило не выделять салютную команду для панихиды, сославшись на действующий в стране режим чрезвычайного положения.

В июле директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев сообщил ТАСС, что нацистская Германия и ее союзники в годы Великой Отечественной войны нанесли Сталинградской (Волгоградской) области ущерб почти на 358 млн рублей.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, обладающих знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).

Ранее Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны со столетним юбилеем.

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