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Депутат Романов отметил организаторские способности политика Андрея Спиридонова

Депутат Романов: Спиридонов способствовал развитию потенциала Тульской области

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Пресс-служба Михаила Романова

За годы работы на посту министра инвестиционной политики и бизнес-омбудсмена Тульской области Андрей Спиридонов добился больших успехов в развитии и укреплении делового потенциала региона, приобрел авторитет и снискал уважение в предпринимательской среде. Такую оценку работе общественного и политического деятеля дал первый зампред комитета Госдумы Михаил Романов, поздравивший замдиректора департамента обеспечения регуляторной политики правительства РФ, доктора юридических наук Андрея Спиридонова с 40-летием.

«Ваши энергия, управленческий талант, организаторские способности и глубокие знания в сфере правоведения позволяют вам добиваться блестящих успехов везде, куда бы вас не забрасывала государственная служба», — обратился к политику Михаил Романов.

Парламентарий подчеркнул, что активная работа Спиридонова в партии «Единая Россия» сыграла большую роль в привлечении молодежи в партийные ряды.

«Сегодня мы вместе работаем над реформированием национальной системы контрольно-надзорной деятельности. Я благодарен вам за конструктивное сотрудничество и эффективное партнерство», — добавил Романов.

Кроме того, он назвал замдиректора департамента российского правительства руководителем высокого уровня, которого отличают «ответственность, способность с успехом претворить в жизнь новые идеи и решения, самые смелые планы во имя позитивных перемен».

Романов выразил уверенность, что профессионализм, опыт, активная жизненная позиция и компетентность Спиридонова будут и в дальнейшем способствовать эффективному решению поставленных государством задач.

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