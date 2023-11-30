Представители индустрии гостеприимства обменяются опытом по развитию патриотического туризма

В Санкт-Петербурге начал работу Всероссийский форум по развитию патриотического туризма, в котором принимают участие музейные работники, руководители туристических агентств, образовательных центров и представители органов власти. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Цель форума — изучение успешных практик в этой сфере и формирование новых предложений.

Трехдневная деловая программа посвящена обсуждению широкого спектра направлений патриотического туризма: от культурно-исторического до научно-популярного.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев отметил, что Петербург по праву носит почетный статус столицы патриотического туризма России и является идеальной площадкой для обсуждения перспективных направлений этого вида туризма.

По его словам, число таких предложений с каждым годом увеличивается.

«Появились новые водные маршруты в Кронштадт, крепость Орешек. В Северной столице по поручению губернатора Александра Беглова также успешно реализуется проект «Юный путешественник», в который входят 10 маршрутов, среди них — экскурсия «Город-герой Ленинград», получившая особый отклик у школьников», — сказал Корнеев.

Он выразил надежду, что форум станет ежегодной площадкой для обсуждения лучших практик развития этого направления туризма.

Напомним, в мае этого года Северная столица возглавила рейтинг направлений для патриотического туризма. На официальном туристском портале города Visit Petersburg есть подборка военно-исторических маршрутов протяженностью от 4 до 80 км, по-разному раскрывающих тему Ленинграда в годы Великой Отечественной.

Ранее на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ открылась экспозиция Северной столицы. С 23 по 28 января на стенде Санкт-Петербурга пройдет тематическая неделя «Героический Петербург».