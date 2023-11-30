Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прогулы депутатов Госдумы объяснили страхом подпасть под санкции

Политолог Минченко: депутаты не ходят на заседания, чтобы не подпасть под санкции

close
100%
Sergei Karpukhin/Reuters

Двоих депутатов Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина и Юрия Напсо могут лишить мандатов за прогулы заседаний. Такое поведение объясняется тем, что они не хотят подставляться под санкции, считает политолог Евгений Минченко. В данном случае речь идет о представителях бизнеса, объяснил он в беседе с НСН.

«Я не исключаю, что депутаты не хотят голосованием подставляться под санкции, если речь идет о бизнесменах. Я так понимаю, что большая часть из них и так уже в каких-то списках присутствует. Но у всех разные истории», — отметил эксперт.

Он назвал депутатов, которым грозит лишение мандатов, «коммерческими», отметив, что для ЛДПР характерно наличие в списках крупных бизнесменов. Сейчас, по его мнению, партия уже теряет свой имидж.

«Это не такая большая проблема, они оказываются в списках не по политическим мотивам. [Председатель ЛДПР] Леонид Слуцкий абсолютно системный человек, любые его политические действия сегодня согласовываются с партией власти», — добавил в заключение Минченко.

Напомним, сегодня стало известно о планах лишить Пайкина и Напсо мандатов, объясняется это их долгим отсутствием на думских заседаниях. Так, Напсо начал голосовать 1 ноября после перерыва с 11 апреля, а Пайкин ни разу не голосовал в осенней сессии.

В Госдуме ранее уже призывали лишить мандатов депутатов-прогульщиков. Тогда речь шла о членах ЛДПР и «Справедливой России — За правду»(СРЗП) Василии Власове и Вадиме Белоусове.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий