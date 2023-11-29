Верховный суд Кабардино-Балкарии утвердил оправдательный приговор адвокату Ципиновой

Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики оставил в силе оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой по делу о насилии в отношении представителя власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляционная жалоба была подана против оправдательного решения Ципиновой по делу о насилии в отношении представителя власти. 7 июля 2023 года это решение было принято Урванским районным судом.

20 мая 2020 года Диана Ципинова вместе с двумя коллегами прибыла в РОВД для оказания юридической помощи задержанному адвокату Ратмиру Жилокову. При попытке войти в здание женщин-адвокатов выдворили из помещения на улицу. Ципинова снимала происходящее на телефон, однако сотрудники полиции выбили устройство из ее рук. Когда женщина попыталась вернуть устройство, началась драка. После этого Ципинову задержали.

27 ноября Басманный суд Москвы приговорил журналистку и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам колонии общего режима. По данным следствия, в 2022 году Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова потребовали перевести 1,2 млн рублей за блокировку негативной информации о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.

Ранее суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу.