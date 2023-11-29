Власти Челябинской области встретятся с женщиной, которая обвинила чиновников в краже ели

Власти Челябинской области назначили встречу с местной жительницей, которая обвинила чиновников в краже ели со своего участка. Об этом в беседе с RT рассказал глава Ашинского района Вадим Сергеев.

По его словам, дерево находилось на бесхозном участке, который должен был перейти по наследству новым хозяевам, однако, в наследство никто не вступил. Глава района уточнил, что администрация нашла на данной территории елку для украшения ледового городка. Сергеев добавил, что женщина не составляла письменную претензию, однако, власти планируют провести «компенсационную высадку елей на данном участке».

Владелица частного участка сообщила о произошедшем в местной группе во «ВКонтакте» 27 ноября. Ель росла на частном садовом участке 41 год — дерево, по словам женщины, посадили ее супруг вместе с отцом в 1982 году.

Городская администрация опубликовала видео, на котором видно, как спиленную ель грузят на спецтехнику. После резонанса, вызванного публикациями истории в СМИ и соцсетях, была начата проверка.

Ранее чиновники из Миньяра извинились за похищенную с ель.