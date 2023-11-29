Работница почты потратила деньги пенсионеров на азартные игры

В Карабаше Челябинской области работницу почты обвинили в присвоении чужих социальных выплат. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В июле 49-летняя местная жительница работала почтальоном и разносила пенсии по своему району. После того, как она не застала дома трех получателей, женщина решила подделать их подписи и похитила социальные выплаты на общую сумму около 72 тыс. рублей.

Эти деньги она, как установили следователи, потратила на азартные игры. Уголовное дело, возбужденное по статье «Присвоение или растрата» рассмотрит Кыштымский городской суд.

Ранее россиянка потратила деньги на ставки и выдумала похитителя, чтобы оправдаться перед мужем.