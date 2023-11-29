Россиянам ответили, сколько должно стоить хорошее отечественное вино

Бутылка хорошего тихого российского вина стоит как минимум 350-400 рублей за бутылку. Об этом сообщил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, пишет РИА Новости.

Он объяснил, что цена отечественного вина зависит от стоимости сырья: финансирования виноградников, рабочей силы и комплектующих. Например, 15% стоимости напитка зависят от курса доллара и евро. По словам Титова, у игристого вина производственный цикл сложнее, поэтому и себестоимость выше. В итоге бутылка напитка должна стоить не менее 400-450 рублей, считает глава «Абрау-Дюрсо».

Эксперт обратил внимание, что некоторые комплектующие для бутылки вина до сих пор полностью импортные. Самый яркий пример — пробка и этикетки, сырье для которых закупается за рубежом.

«Стекло, правда, абсолютно рублевое, мюзле, колпаки, упаковка тоже», — добавил Титов.

До этого президент Владимир Путин подписал закон, по которому акцизные ставки на некоторые виды алкоголя и сигарет вырастут с мая 2024 года. Так, акциз на вина составит 108 рублей за литр, игристые вина и винные напитки – 141 рубль за литр.

Эксперты на этом фоне спрогнозировали рост цен на вино ближе к лету, в основном – на импортное. По их прогнозам, сейчас компании будут стремиться сделать запасы по старым акцизам.

Ранее врач-диетолог заявила, что вино полезно для здоровья только в том случае, если речь идет о натуральном напитке.