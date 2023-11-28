Прокуратуру попросят проверить власти Колымы после разрешения убивать собак в приютах

Глава Магаданской области подписал законопроект, разрешающий убивать бездомных собак в приютах, если за десять дней дня них не нашли хозяина. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Газете.Ru», что такое решение противоречит федеральному закону. Он отметил, что власти региона не пользовались гуманными методами для снижения популяции бездомных собак, а сразу перешли к идее убийства животных.

«В федеральном законе четко написано, что у регионов есть полномочия, но в рамках законодательства. Первая рамка — обращение с безнадзорными животными строится на принципах гуманности. И вторая — мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных не могут проводиться с применением методов, связанных с жестоким обращением с животными. Все, что не выходит за эти рамки, — пожалуйста: регистрация, учет, идентификация, мониторинг популяции численности, отлов, стерилизация, вакцинация, помещение в приюты, содержание в приютах, в том числе пожизненное содержание в приютах, запрет самовыгула, штрафы за самовыгул, штрафы для владельцев, которые избавляются от своих животных, пропаганда ответственного обращения с животными и гуманных принципов обращения с ними. Я 15 насчитал, даже не задумываясь. Теперь давайте посмотрим, чем из этого воспользовались в Бурятии и Магаданской области. Ответ — ничем. Зато умерщвление, пожалуйста, принимают. На мой взгляд, это подход, противоречащий федеральному закону. Поэтому с моей стороны точно так же, как и в ситуации с Бурятией, будет направлен депутатский запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить на соответствие федеральному законодательству решение, которое было принято на уровне субъекта РФ депутатами в Магаданской области», — сказал он.

Бурматов отметил, что, принимая такие решения, регионы пытаются быстро решить вопрос. По его словам, ранее при попытках бороться с бездомными животными с помощью отстрела число популяции и случаев нападения собак лишь возрастало.

«Регионы идут по пути наименьшего сопротивления. Пытаются решить вопрос, как им кажется, наиболее быстрым способом. Но быстрым — не значит эффективным. Я вам в пример ту же Бурятию приведу еще раз. Они уже несколько лет назад пробовали в нарушение закона массово убивать животных. Там больше тысячи собак было убито после того, как власти заявили о том, что у них эпидемия бешенства. Это же никак не изменило ситуацию с бездомными животными в Бурятии. У нас есть официальное заключение Российской академии наук, где черным по белому написано, что массовое умерщвление бездомных животных не ведет к сокращению популяции. Это очень сиюминутная мера. Если бы она работала, то до 2018 года, до принятия закона об ответственном обращении животными, у вас бы вообще не осталось безнадзорных животных, их бы всех перебили. Но была же ситуация обратная — их популяция только росла, несмотря на то, что их убивали везде, количество покусов росло. Оно начало снижаться только с момента принятия закона и появления первых приютов. Четыре года снижается количество покусов впервые в истории Российской Федерации. До этого только рост был», — добавил он.

Бурматов подчеркнул, что подобные решения вызывают возмущение в обществе, а стране, которая живет «другими заботами», не нужен еще один «очаг напряжения».

«Сейчас мы видим, что некоторые регионы вместо того, чтобы выстроить системную работу, хотя бы реализовать те 15 пунктов, которые я вам перечислил, вводят меры, которые, совершенно очевидно, приведут к обратному эффекту. Уничтожение популяции ведет к тому, что популяция пытается заместить выбывающие особи, они просто интенсивнее размножаться начинают. Просто будут выделять деньги на отстрел, дети будут ходить в школу мимо окровавленных трупов собак, будет это живодерство, но эффекта не будет. А самое главное, это вызывает колоссальный протест. Я по Бурятии переправил в Генеральную прокуратуру те обращения, которые ко мне поступили. Это огромная толстая папка, люди мне за полдня, жители региона, прислали эти обращения. Это говорит о том, что принятое решение вызвало возмущение у части граждан. А точно это сейчас надо? Мне кажется, страна живет сейчас другими проблемами и заботами, и еще в одном очаге напряжения совершенно нет необходимости», — заключил депутат.

28 ноября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Магаданской области власти разрешили эвтаназию животных в приютах в случаях, если для них в течение десяти дней не находят новых хозяев, оно неизлечимо болеет или «беспричинно проявляет агрессию». Закон должен вступить в силу 1 января 2024 года.

До этого в Бурятии приняли закон, разрешающий в ряде случаев эвтаназию бездомных животных. В пояснительной записке это объясняется тем, что действующая сейчас система отлова, стерилизации и вакцинации животного «имеет целый ряд недостатков и требует значительных материальных затрат». Тогда депутаты также обращались в Генпрокуратуру.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий субъектам право самим определять правила обращения с бездомными животными. В законе говорится, что деятельность по обращению с животными должна «соответствовать всем требованиям законодательства».