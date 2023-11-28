Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов передал президенту России Владимиру Путину последние данные о разрушениях на полуострове, вызванных штормом. Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.

«В Крыму продолжается подсчет ущерба, нанесенного непогодой. Вчера доложил о ситуации нашему президенту», – отметил Аксенов, добавив, что глава государства поручил кабмину выделить необходимую сумму на восстановление инфраструктуры.

Руководитель региона отметил, что ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. По его словам, сейчас без света остаются 93 тыс. жителей, уже восстановлена работа 52 котельных из 125 обесточенных.

«В 245 селах нарушено водоснабжение, 749 кровель повреждены частично или полностью. Работы на объектах ведутся в круглосуточном режиме», – заключил глава Крыма.

До этого Аксенов сообщил, что из-за шторма режим чрезвычайной ситуации введен на территории 10 муниципальных образований Крыма, еще в трех муниципалитетах установлен режим угрозы ЧС.

Ранее МЧС России предупредило о шторме, который может нарушить энергоснабжение 15 регионов страны.