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Силовики предотвратили серию терактов в регионе России

Shot: в Казани задержали члена «Легиона «Свобода России»* за подготовку терактов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Силовики задержали жителя Казани по подозрению в подготовке нескольких терактов и диверсий на территории Татарстана. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, задержанный является сторонником «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). В ходе обысков у него дома нашли элементы для создания самодельной бомбы.

Во время допроса мужчина признался, что намеревался поджечь военную технику на территории казанского танкового училища и совершить несколько взрывов на железной дороге.

30-летний подозреваемый также показал правоохранителям схрон с 17 бутылками керосина, оборудованный им собственноручно в лесу.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за участие в деятельности террористической организации и покушение на диверсию. В случае признания вины подозреваемого, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

На прошлой неделе стало известно, что российских писателей Людмилу Улицкую, Виктора Ерофеева и Владимира Сорокина обвинили в поддержке ВСУ из-за проданной на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России» книги с их автографами. Литературные деятели назвали абсурдными предъявленные обвинения в содействии терроризму. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

*   организация запрещена в России
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