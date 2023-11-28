Большинство россиян считают, что работодатель должен заботиться об их здоровье

Большинство жителей России считают важным, чтобы работодатель заботился об их здоровье – об этом завили 83% участников соответствующего опроса. Большинство из них (76%) хотели бы получать оплату расширенного полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом пишет RT со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование», в котором приняли участие 3,5 тыс. человек со всех регионов России.

Скидки от компании на занятия спортом – фитнесом, йогой, плаванием – хотели бы получать 41% опрошенных. Еще треть респондентов (32%) заявили, что хотели бы получать от компании здоровые перекусы, а 8% попросили проводить в офисе утренние тренировки.

Самостоятельно о своем здоровье, согласно опросу, занимаются 83% россиян. В том числе, они следят за самочувствием (65%), периодически ходят к врачу (51%).

Здорового питания придерживаются 46% опрошенных, 41% принимают витамины и БАДы. От вредных привычек в пользу здоровья отказались 37% респондентов, спортом начали заниматься 34%.

Наименьшей популярностью среди способов поддерживать здоровье пользуются чтение литературы на эту тему (17%), а также закаливание (7%).

Работодатели ранее рассказали о методах удержания сотрудников от увольнения, самым популярным из которых стало обещание повысить зарплату.

Сообщалось также, что в России резко вырос спрос на многозадачных работников. Эксперты связывают это с кризисом и нехваткой рабочей силы.