Американский подросток угнал погрузчик и час пытался скрыться от полиции

В США 12-летний школьник угнал автопогрузчик весом в 15 тонн в штате Мичиган. Полицейские на автомобиле гнались за ним больше часа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, погоня шла на скоростях 15-20 миль в час (примерно 24-32 км/ч). Мальчик успел повредить десяток автомобилей, однако никто из людей не пострадал.

Угонщика в итоге удалось догнать, сотрудники полиции взяли его под стражу. Оказалось, что автопогрузчик стоял незапертым и без присмотра на территории средней школы, а ключи были в кабине. Поэтому мальчик решил угнать машину.

До этого полиция Нидерландов арестовала несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на лидера нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде на предвыборной встрече в городе Гронинген на севере страны. До этого на предвыборной встрече в кафе The Cabin неизвестный ударил политика по голове пивной бутылкой, из-за травмы Боде госпитализировали.

Ранее в Диснейленде арестовали голого мужчину.