СМИ: затонувшее возле Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

Согласно показаниям, предоставленным спасенным моряком, грузовое судно Raptor, затонувшее возле Лесбоса под флагом Коморских островов, направлялось на Украину с подозрительным грузом. Это сообщает газета «Катимерини».

В воскресенье произошло крушение судна. На борту находились 14 членов экипажа: один индиец, 11 египтян и два гражданина Сирии. Спасти удалось египтянина, тело еще одного моряка удалось поднять из воды. По информации агентства новостей АМНА, Raptor перевозил груз соли из Египта в Стамбул. Предположительно, перед катастрофой капитан сообщил о поломке двигателя и возможном затоплении трюмов и смещении груза, что привело к крену и затоплению судна. Капитан подал сигнал бедствия утром, чтобы помогли суда рядом, но Raptor через несколько минут исчез с радаров.

«Катимерини» сообщает о новой информации про затонувшее судно Raptor у острова Лесбос. По имеющимся данным, судно было внесено в «черный список» международных контрольных органов Paris MOU и Black Sea MOU. Это связано с тем, что два года назад обнаружились недействительные документы на членов экипажа и незаконные записи в книге учета нефти (Oil Record Book). Последнее может указывать на незаконные действия судна, включая контрабанду.

«Катимерини» также сообщает, что подозрения властей усиливаются из-за показаний спасенного моряка, который заявил, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а Стамбул был лишь пунктом заправки. Газета отмечает, что экипаж, возможно, по указанию судовладельческой компании, не обратился за помощью в субботу, когда началось затопление трюмов. Запрос на помощь был сделан всего за несколько минут до затопления судна.

Той же судоходной компании принадлежало затонувшее в январе 2022 года судно Manassa Rose в заливе Киссамос на Крите. Власти возбудили дело против членов экипажа за их действия, приведшие к кораблекрушению, а также за перевозку контрабандной табачной продукции.

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