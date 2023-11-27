Венчурный рынок России получит новые возможности

«Российская венчурная компания» (РВК) и Министерство экономического развития РФ представили свои проекты для инвесторов, управляющих и предпринимателей. Об этих предложениях стало известно на форуме «Венчурное финансирование в России: возможности для инвесторов и управляющих», организованном РВК совместно с Минэкономики, следует из релиза компании.

Гендиректор РВК Анатолий Браверман отметил, что для полноценной реализации потенциала российского венчурного рынка необходимо, в том числе, создавать дополнительные площадки коммуникации между ключевыми игроками, представителями государства и перспективными компаниями.

Ранее была создана Академия РВК, работа которой выстраивается в партнерстве с ведущими участниками рынка, регуляторами и провайдерами сервисных услуг. Академия помогает профессиональным участникам венчурной индустрии, финансистам и инвесторам сфокусироваться в своей работе на венчурном рынке и технологическом предпринимательстве. Также на сайте открыт соответствующий раздел, в котором можно подать заявку на финансирование венчурного проекта, наиболее перспективные проекты будут направляться в фонды с участием РВК.

Минэкономразвития также выступило с премьерой. «Большим достижением стал запуск портала «Взлет» - Витрины стартапов. На сайте, разработанном по поручению первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова, можно выбрать технологические компании и инвестировать в их развитие», - рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, высокотехнологичная повестка становится одним из ключевых драйверов экономики страны.

«Без развития венчурных инвестиций решить задачу, поставленную Президентом России по достижению необходимого уровня технологического суверенитета, будет тяжело», — пояснил он.