Молодых иностранных специалистов научат стандартам независимого наблюдения

В Москве на базе МГИМО МИД России с 27 по 29 ноября пройдет международная «Школа электоральных экспертов». В ней примут участие 60 молодых специалистов из 50 стран, сообщает пресс-служба школы.

Отмечается, что в течение трех дней иностранная молодежь познакомится с теорией международного наблюдения за выборами, приобретет компетенции в сфере электорального наблюдения, а также изучит российские избирательные стандарт.

По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, это уникальный формат, нацеленный на создание новой системы независимого международного наблюдения, которое будет свободно от политической предвзятости.

«Именно молодежь будет создавать и уже создает те новые стандарты и механизмы в политической и электоральной сферах, которые отвечают реалиям многополярного мира и учитывают национальные интересы разных стран», — сказал он.

На открытии школы замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что знание – это один из самых значимых ресурсов. «Школа даст возможность получить его у экспертов с мировым именем. Это также возможность стать еще лучше, более профессиональными в своей сфере. Уверена, что за три дня вы получите большой объем знаний, который пригодится в дальнейшей работе, выстраивании своей траектории развития и жизни», — подчеркнула она.

В свою очередь, первый замруководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий озвучил обращение организаторам и участникам школы от уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая отметила, что «сегодня Россия нуждается в компетентных и независимых международных наблюдателях, способных последовательно продвигать новые стандарты электоральной экспертизы».

Первый заместитель директора Международного молодежного центра РУДН Арег Агасарян подчеркнул, что «в современном формирующемся многополярном мире, особенно важно развивать международное сотрудничество в сфере электоральных процессов». По его мнению, ключевую роль в проведении независимого наблюдения за выборами в будущем будут играть независимые международные сообщества электоральных экспертов.

Отмечается, что школа организована Международным молодежным центром РУДН совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. В качестве партнеров школы выступает Российский общественный институт избирательного права и АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».