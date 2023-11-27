Россияне стали больше доверять официальным источникам информации

Большинство россиян уверены, что ответственность за защиту детей от недостоверной информации в первую очередь должна нести семья, на втором месте — учителя и школа, на третьем — федеральная власть. Такие результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), во время состоявшейся на площадке мультимедийного центра «Россия сегодня» пресс-конференции на тему «Школьное образование в эпоху фейков» озвучил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

По словам Константина Абрамова, 37% участников опроса ответили положительно на вопрос «За последние год-два ваши дети или внуки сталкивались с недостоверной информацией?». При этом чаще всего с фейками дети встречались на интернет-сервисах (22%), социальных сетях и мессенджерах (19%).

«По большому счету, это такая специальная операция, которая происходит по всему миру, и она всегда происходит в интересах одних людей против других. В данном случае против детей в интернете тоже происходит специальная информационная военная операция, которая происходит достаточно давно, и сейчас она не прекращается, тем более на фоне других мировых событий», — подчеркнул эксперт.

При этом Абрамов отметил, что в исследовании подчеркивается высокая степень доверия официальным источникам информации о школьном образовании. В частности, больше половины респондентов (52%) оказывают доверие учителям и администрациям школ, 43% — официальным информационным ресурсам, таким как сайт Минпросвещения и его аккаунты в соцсетях.

Присутствовавшая на пресс-конференции заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова назвала рост доверия официальным источникам информации среди россиян «большим шагом вперед».

Она подчеркнула, что зачастую в Интернете распространяется недостоверная информация, которая преподносится как истина.

«Благодаря слаженной работе в системе образования, в нашем министерстве, в региональных министерствах образования и школах, благодаря тому, что мы постоянно контактируем и с учителями, и с родителями по всем имеющимся сегодня популярным средствам коммуникации, нам удалось сформировать доверительный настрой к официальным сайтам, к пабликам, убедить аудиторию, что именно там находится достоверная информация», — заявила Зырянова.