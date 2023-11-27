Журналистка Баязитова намерена обжаловать приговор

Адвокат журналистки Александры Баязитовой заявил, что она намерена обжаловать ее приговор о лишении свободы сроком на пять лет по делу о мошенничестве, передает корреспондент «Газеты.Ru». Юрист отметил, что «бесспорных» доказательств ее вины суду предоставлено не было.

«По поводу Александры потерпевший высказал свою жесткую позицию. Сейчас освещается в прессе, что он просил ей смягчения, — этого не было априори. Только Архаровой просил смягчить наказание, в нашу сторону таких движений не совершил добрых. Позиция такая, что сведения об Ушакове были в общем доступе, и она никакими источниками не располагала, поэтому вопрос о том, чтобы эти источники сдавать или не сдавать, вообще не ставился. В статье о вымогательстве звучит требование под угрозой насилия, под угрозой нераспространения. Александра в суде пояснила, что видит и слышит Ушакова первый раз. Никакого общения с Ушаковым у нее не было, и, как она полагает, она была привлечена к ответственности как журналист только за написание литературного текста в распространении. Суд оценивал доказательства, которые можно интерпретировать по-разному. Я не могу сейчас, поскольку заседание было закрытым, каким-то образом вдаваться в детали судебного процесса. Но бесспорных, неопровержимых доказательств ее причастности к требованию денежных средств у потерпевшего, на мой взгляд, и, по мнению Александры, суду представлено не было. Поэтому в дальнейшем будем обжаловать приговор», — сказал он.

По словам Михеева, Баязитова – «боец», который проделал в течение года большую работу, чтобы доказать свою невиновность. Он подчеркнул, что срок, который ей дали, ниже минимального предела.

«Она проделала огромную работу, подготовила достаточно много аргументов для того, чтобы убедить суд в ее невиновности. Более сотни жалоб она в процессе года, пока сидела, подавала. Каждая жалоба — это заседание — в пять утра ее поднимают, вывозят, она весь день сидит в автозаке, вечером ее привозят обратно. И на протяжении года она в рукописном варианте исписала более нескольких сотен страниц. Она боец. Уже тяжело, она для меня не просто клиент, поскольку в течение года мы с ней общаемся, и в роли психолога я у нее выступаю. Вы видите ее, с каким она весом, кровать 65 сантиметров в ширину. Вы представляете, сколько страданий она физически переносит, находясь ежедневно в этих условиях. Мать ее выступала, она у нее вообще слепая, дома по квартире ходит, чашку не может найти. Еще приговор я не прочитал, но наказание, которое ей дали, ниже минимального предела. Статья от семи лет, соответственно, суд все равно нашел совокупность каких-то смягчающих обстоятельств, которые, по всей видимости, в приговоре изложены. Приговор полностью напечатан и завтра мы с Александрой начнем готовить апелляционную жалобу для того, чтобы продолжить ее борьбу», — добавил он.

27 ноября Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам колонии общего режима. По данному делу также проходила медиатехнолог Ольга Архарова, в отношении которой суд вынес решение о лишении свободы на четыре года и шесть месяцев с отменой ареста на имущество. По словам прокурора, приговор осужденным вынесен обоснованно и не будет обжаловаться прокуратурой.

По данным следствия, в 2022 году Александра Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова потребовали перевести 1,2 млн рублей за блокировку негативной информации о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Архарова частично признала себя виновной, но потом отказалась от своих показаний. Баязитова свою вину отрицает.

В августе 2022 года суд заключил их под стражу. Чурилова полностью признала вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого ее дело выделили в отдельное производство. В июле 2023 года Чурилова была приговорена к четырем годам условно и штрафу в 1 млн рублей по ст. 163 УК («вымогательство»).

Ранее Баязитова попросила прокурора позволить СМИ освещать дело.