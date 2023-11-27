Минтруд РФ и Красный Крест планируют открыть совместные центры помощи

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила о планах создания совместно с Российским Красным Крестом общественных центров помощи россиянам. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам чиновницы, Минтруд и РКК приступят к работе над центрами помощи уже в этом году. Она добавила, что хотя подобная практика и не является характерной для благотворительной организации, тем не менее она обещает стать интересным вызовом для Красного Креста.

«Когда Красный Крест берет на себя функцию координатора оказания адресной помощи в регионе, привлекая и вовлекая в круг этой помощи не только свое подразделение, но и все некоммерческие организации, которые готовы гуманитарной помощью заниматься», — сказала Баталина.

Замминистра отметила, что с сентября этого года Минтруд занимается распространением системы долговременного ухода на территории всех субъектов РФ.

«Мы продолжаем поддерживать Красный Крест финансово за счет субсидий и средств государства», — сообщила она.

До этого президент России Владимир Путин поручил кабмину и главам субъектов рассмотреть возможность создания центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста (МККК) начал прием третьей группы заложников, освобожденных ХАМАС.