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Стала известна газовая обстановка на руднике в Якутии после ЧП

Газовая обстановка на руднике в Якутии после ЧП находится в пределах нормы

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Служба спасения Республики Саха (Якутия)

Газовая ситуация на руднике в Удачном Мирнинского района Якутии в настоящее время стабильна. Ранее произошел выброс метана, в результате которого три человека погибли, а двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба компании АЛРОСА агентству ТАСС.

Все сотрудники рудника в Удачном были оперативно эвакуированы, и в настоящее время газовая обстановка на производственном объекте находится в пределах нормы. По предварительным данным, несчастный случай, произошедший 26 ноября, был вызван выбросом метана. Три человека погибли, а двое с травмами доставлены в больницу.

Ранее спасатели завершили эвакуацию людей после выброса метана на руднике в городе Удачном. По данным ТАСС, эвакуированы были 31 человек. Дополнительные подробности пока не сообщаются.

28 октября на шахте имени Костенко, расположенной в Карагандинской области Казахстана, произошла авария. Позже президент РФ Владимир Путин направил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования народу республики и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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