Суд признал виновными Баязитову и Архарову по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы признал виновными журналистку и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову в деле о мошенничестве. Решение огласила судья Елена Ланская, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

27 ноября Басманный суд Москвы выносит приговор по материалам дела о вымогательстве денег у банкира и топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Слушания по ходатайству потерпевшего проходили в закрытом режиме. В среду, 15 ноября, начались прения сторон. Во время своего выступления представитель гособвинения заявил, что считает вину подсудимых в вымогательстве полностью доказанной, попросив приговорить Баязитову к 14 годам колонии общего режима, а медиатехнолога Ольгу Архарову, которая так же проходит по данному делу, — к 13 годам.

По данному делу также проходит Инна Чурилова, которая тоже администрировала Telegram-каналы. Чурилова получила четыре года условно по ст. 163 УК («вымогательство»), признала вину и раскаялась.

Ранее сообщалось, что Ушаков попросил суд избрать в отношении обвиняемых наказание, не связанное с лишением свободы.