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Матвиенко после заявления сенатора Павловой призвала разделять личное мнение с позицией члена Совфеда

Матвиенко призвала коллег разделять личное мнение и позицию сенатора

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты попросила сенаторов при публичных заявлениях четко разграничивать, свое личное мнение и позицию представителя Совета Федерации. Поводом для этого разговора стало заявление сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой, сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, председатель Совфеда предупредила, что если кто-то высказывает свое личное мнение, то должен это уточнять, а не выступать как сенатор.

»<…> позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен», — отметил источник.

13 ноября Павлова в беседе с телеканалом «Царьград» заявила, что российских девушек нужно перенацелить с получения высшего образования на роды.

В Госдуме раскритиковали слова сенатора об отказе от высшего образования ради родов. Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Газете.Ru», что получившая высшее образование девушка может стать более квалифицированной мамой.

Ранее Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья».

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