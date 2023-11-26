Путин поздравил телеведущую Анну Шатилову с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем советскую и российскую ведущую телевидения и радио Анну Шатилову. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемая Анна Николаевна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Вас по праву считают блестящим профессионалом, (…) настоящей легендой отечественного телевидения», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что за годы работы Анна Шатилова внесла огромный вклад в становление и укрепление традиций национальной дикторской школы, снискала признание коллег, популярность и любовь среди нескольких поколений зрителей.

С биографией Анны Шатиловой можно ознакомиться в материале «Газеты.Ru».

21 ноября стало известно, как часто россияне смотрят телевизор. Выяснилось, что более половины (65%) россиян смотрят телевизор ежедневно, при этом 43% их них уточнили, что смотрят телевизор понемногу, 22% — почти никогда не выключают его.

Ранее российские специалисты разработали систему защиты телевизионного сигнала от внешних помех.