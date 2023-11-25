Во Франции симпатизируют Наполеону

Большинство французов положительно оценивают роль императора Наполеона I Бонапарта в истории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного соцслужбой Ifop.

«Большинство французов симпатизируют императору», — констатировали авторы исследования.

При этом 74% респондентов считают, что ряд его мер были благотворными для Франции, 52% назвали их полезными для всей Европы.

К главным внутриполитическим решениям императора современное поколение французов причисляет издание Гражданского кодекса и открытие лицеев.

Опрос приурочили к выходу британо-американского фильма «Наполеон».

25 ноября стало известно, что новая картина о легендарном императоре с Хоакином Фениксом покажут на большом экране в России. Мировая премьера ленты Ридли Скотта состоялась 22 ноября. Фильм рассказывает о власти во Франции Наполеона Бонапарта и его романе с Жозефиной Богарне, которую сыграла актриса Ванесса Кирби.

Ранее на аукционе за рекордную сумму была продана шляпа-двууголка Наполеона.