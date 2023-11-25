Врач назвала опасные последствия передозировки витамином D

Недостаток витамина D у детей может привести к рахиту — заболеванию, при котором кости становятся мягкими и искривляются. У взрослых из-за острого дефицита витамина может развиться остеопороз — разрушение костей. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова.

«У некоторых групп людей есть повышенный риск столкнуться с дефицитом витамина D. К ним относятся те, кто редко бывает на свежем воздухе. Например, пожилые люди, люди с инвалидностью, те, кто много работает из дома. Кожа пожилых людей к тому же менее эффективно вырабатывает витамин D под воздействием солнечного света, а почки хуже преобразуют его в активную форму. А также младенцы на грудном вскармливании, поскольку человеческое молоко — плохой источник витамина D. В зоне риска и люди, которые всегда носят закрытую одежду, — в этом случае солнце не воздействует на кожу и не происходит выработки витамина D, и пациенты с хроническими заболеваниями, затрудняющими усвоение питательных веществ из пищи, которые не позволяют преобразовывать витамин D в нужную форму. И люди, страдающие ожирением, поскольку жир в их организме связывается с некоторым количеством витамина D и препятствует его поступлению в кровь», — объяснила она.

Во всех вышеперечисленных случаях, по словам врача, следует принимать витамин D в течение всего года и периодически сдавать анализы, чтобы не допустить как дефицита, так и переизбытка.

«Для всех остальных, включая детей от 4 лет, беременных и кормящих мам, в весенне-летний период достаточно бывать на солнце и включать в рацион продукты, богатые витамином D. Среди них: жирная рыба — сельдь, лосось, скумбрия, сардины, говяжья печень, яичные желтки, некоторые специально обогащенные сухие завтраки и каши, грибы, апельсиновый сок, молоко и некоторые продукты на его основе, например йогурты и сыр. Начиная с октября можно подключить пищевые добавки. Средняя ежедневная норма витамина D — 10 мкг или, в переводе на международные единицы, 400 МЕ. В отдельных рекомендациях дозировка для детей от года и взрослых составляет 600 МЕ, а для пожилых людей старше 70 лет — 800 МЕ», — рассказала эксперт.

При этом длительный прием витамина D в большой дозировке может вызвать гиперкальциемию — накопление в организме лишнего кальция.

«Это может привести к ослаблению костей, повреждению почек и сердца. Для взрослых, пожилых и детей от 11 лет вредной считается доза в 100 мкг или 4 000 МЕ витамина в день. Детям от 1 до 10 лет не следует принимать более 50 мкг, или 2 000 МЕ в день, а младенцам до года — более 25 мкг или 1 000 МЕ. Признаки переизбытка витамина проявляются тошнотой, рвотой, плохим аппетитом, запорами, слабостью и потерей веса. Получить передозировку витамином D от солнца невозможно, но длительное воздействие лучей на открытые участки тела повышает риск возникновения других проблем — старения кожи, ожогов и развития онкологических заболеваний», — резюмировала терапевт.

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