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В Госдуме предложили законодательно уравнять брак и семейный союз

Депутат Ткачев предложил законодательно приравнять семейный союз к браку

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Pexels

Депутат Государственной думы РФ Антон Ткачев направил письмо министру труда страны Антону Котякову, в котором предложил на законодательном уровне уравнять понятия «брак» и «семейный союз». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По словам парламентария, некоторые граждане негативно относятся к слову «брак» из-за наличия у него нескольких значений. Данный термин используется не только для описания семейных отношений, но и для указания на какие-либо дефекты.

В связи с этим Ткачев отметил, что понятие «семейный союз» имеет однозначную положительную коннотацию и больше подходит для описания добровольного союза между мужчиной и женщиной. Как указал депутат, в случае внесения соответствующих изменений в законодательство у россиян появится возможность самостоятельно выбирать форму документа о заключении брака или семейного союза.

Парламентарий добавил, что уравнивание двух терминов должно стать «символическим фактором для защиты семьи и укрепления традиционных семейных ценностей». При этом целесообразность своей инициативы законодатель объяснил решением президента РФ Владимира Путина подписать указ, согласно которому 2024 год был объявлен годом семьи.

Ранее на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, состоялась необычная свадьба в космическом стиле.

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