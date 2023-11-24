Посол России на Кипре рассказал, что в стране ждут возвращения российских туристов

На Кипре ждут восстановления прямого авиасообщения с Россией и возвращения российских туристов. Об этом в интервью kp.ru рассказал посол России на Кипре Мурат Зязиков.

«Из первых уст знаю, что наши друзья-киприоты ждут массового возвращения российских туристов и восстановления прямого авиасообщения. Убежден, что любые кризисы рано или поздно заканчиваются, и мы вернемся к полноценному конструктивному взаимодействию», — отметил он.

По словам посла, данное направление было востребовано среди российских туристов, которые представляли один из основных туристических рынков для Кипра. Несмотря на то, что власти страны работают над привлечением туристов из других государств, с россиянами они «не сравнятся», считает Зязиков.

«Кипр горячо любим российскими туристами за теплый климат, солнечную погоду, чистое море, замечательную кухню, за нашу историческую и культурную общность, радушие и добросердечность местных жителей», — добавил он.

Напомним, что Кипр принял решение о закрытии авиасообщения с Россией в конце февраля 2022 года.

Аналитики NF Group до этого выяснили, что россияне в 2023 году стали чаще покупать недвижимость на Кипре и в Венгрии. Спрос на недвижимость у граждан России сместился на эти две страны с Турции и ОАЭ.

Ранее корреспондент «Российской газеты» на Кипре сообщил, что его избили полицейские.