Юрист рассказал россиянам, что делать при отказе банка выдать кредит

Решение банка отказать в выдаче кредита можно оспорить, рассказал юрист Дмитрий Краснов. В первую очередь нужно обращаться в банк за разъяснениями – это актуально в случаях, когда в кредите отказано без объяснения причин, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Среди причин финансовая организация может назвать закредитованность, возраст, неплатежеспособность и недостаточный уровень зарплаты человека. В целом факторов, которые могут повлиять на решение банка, достаточно много, отметил юрист.

«Если вы считаете, что аргументы банка незаконны, вы можете обжаловать это решение в головном офисе банка либо в суде», — заявил Краснов.

Если суд посчитает решение несправедливым, то он обяжет банк оказать услуг по выдаче кредита. Такое решение будет принято в случае, если банк нарушил действующие законы, права гражданина.

Однако есть вероятность, что клиент не попал под параметры, соответствующие действующему законодательству для предоставления кредита. В таком случае придется согласиться с решением банка, заключил Краснов.

Напомним, в Госдуме предлагают ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов. По мнению депутатов, это защитит россиян от телефонных мошенников, которые склоняют людей к оформлению займов в своих интересах.

Экономисты ранее рассказали россиянам, как выбраться из долговой ямы с помощью рефинансирования кредитов.