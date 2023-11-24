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«Народный фронт» собрал 10 млрд рублей для военнослужащих

Бойцам на передовой передали технику и снабжение от «Народного фронта»

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Источник «Народный фронт»

Россияне перечислили в фонд «Народный фронт. Все для Победы!» 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба фонда.

Благодаря этому бойцам на передовую доставили более 2270 квадрокоптеров, 9900 радиостанций разных типов, 6 500 прицелов, 1960 генераторов, 1280 антидронных ружей, 741 автомобилей, 176 квадроциклов, 20 800 бронежилетов и другие вещи.

«Сегодня мы преодолели серьезную планку. Это очень большое достижение жителей нашей страны, они объединились и делают все, чтобы ребята в окопах чувствовали поддержку, видели, что за их спинами – вся Россия. Для оперативной доставки необходимых вещей бойцам мы открыли в Ростове-на-Дону распределительный склад площадью 5000 квадратных метров», — рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Самых активных участников сборов Народного фронта встретили в Центральном исполкоме общественного движения, рассказали о проектах и текущих сборах, вручили благодарственные письма и подарили уникальные шевроны, которые были созданы специально для бойцов, служащих на передовой. Также известные артисты, спортсмены и телеведущие поблагодарили благотворителей по телефону.

«Большой объем средств мы собрали прошлой зимой на теплую одежду для мобилизованных. Тогда удалось приобрести 220 тысяч предметов, привезти вещи десяткам тысяч бойцов. Сейчас у нас идет Новогодний сбор, «теплый», как мы его называем, потому что там будут тепловые пушки, печки и многое, многое другое», — добавил Кузнецов.

Оказать посильную помощь бойцам на передовой и помочь военным подразделениям может любой желающий на сайте фонда.

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