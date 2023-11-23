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В Москве арестовали мужчину за планирование общественно опасных действий у военкомата

В Москве арестовали мужчину, планировавшего делать коктейли Молотова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Москве арестовали мужчину, который обвиняется в совершении общественно опасных действий. Об этом говорится в заявлении столичного следственного комитета в Telegram-канале.

По данным следствия, в ноябре этого года молодой человек 2001 года рождения, находясь у военкомата на улице Дмитрия Ульянова в Москве, провел разведку местности «с целью дальнейшего совершения общественно опасных деяний».

Отмечается, что с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года он изучал способы совершения терактов, включая способы изготовления «коктейля Молотова».

Отмечается, что молодому человеку было предъявлено обвинение, в ходе допроса он вину не признал, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне сообщалось, что Санкт-Петербурге суд приговорил 17-летнего гимназиста Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы по делу о попытке поджога военкомата.

До этого стало известно, что в Хабаровском крае задержали 49-летнюю женщину, которая отправилась поджигать военкомат ночью.

Ранее российских подростков заподозрили в поджоге локомотива на ж/д станции за деньги.

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