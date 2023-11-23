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На Урале школьница потеряла сознание после удара мужчины бутылкой по голове

В Златоусте пьяный мужчина ударил девочку пивной бутылкой по голове

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Челябинской области мужчина ударил по голове бутылкой 13-летнюю девочку. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инцидент произошел в Златоусте. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристал к трем детям на улице. За них вступилась прохожая, тогда мужчина переключился на нее и повредил авто женщины. Девочка из компании детей решила помочь женщине в борьбе с дебоширом. Тогда тот ударил ее по голове стеклянной бутылкой из-под пива. Девочка потеряла сознание, на скорой ее доставили в больницу.

Через несколько дней участковый Алексей Гарницкий вычислил хулигана и задержал его по месту жительства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «побои».

Ранее в Москве двое мужчин поставили подростков на колени и били палкой.

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