На Урале школьница потеряла сознание после удара мужчины бутылкой по голове

В Челябинской области мужчина ударил по голове бутылкой 13-летнюю девочку. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инцидент произошел в Златоусте. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристал к трем детям на улице. За них вступилась прохожая, тогда мужчина переключился на нее и повредил авто женщины. Девочка из компании детей решила помочь женщине в борьбе с дебоширом. Тогда тот ударил ее по голове стеклянной бутылкой из-под пива. Девочка потеряла сознание, на скорой ее доставили в больницу.

Через несколько дней участковый Алексей Гарницкий вычислил хулигана и задержал его по месту жительства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «побои».

Ранее в Москве двое мужчин поставили подростков на колени и били палкой.