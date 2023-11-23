Демограф заявил о снижении числа абортов в России в 14 раз

За 35 лет количество добровольных прерываний беременности сократилось в 14 раз. Об этом заявил РИА Новости демограф Алексей Ракша.

Он пояснил, что такие данные подтверждает отчет Минздрава России по итогам работы за 2022 год. Так, в том году из 500 тысяч абортов 200 тысяч случились по естественным причинам. Искусственных абортов было около 300 тысяч, из них только 120 тысяч — по желанию женщины.

Ракша обратил внимание, что в 2016 году в России Минздрав включил в общую статистику все причины прерывания беременности, в том числе естественные.

Тем не менее общая рождаемость в России не увеличивается, отметила Ракша. Он предположил, что такая ситуация складывается из нескольких факторов.

Сейчас российские регионы на местном уровне пытаются бороться с абортами. Так, власти Калининградской области предложили штрафовать жителей, которые склоняют женщин к искусственному прерыванию беременности. Также четыре из пяти частных клиник Курской области отказались от лицензии на прерывание беременности.

А в Госдуме ранее заявили о планах запретить проведение абортов в частных клиниках. После этого стало известно, что в некоторых регионах частные медучреждения уже прекратили делать аборты — в частности, в Татарстане это уже треть клиник. Подробнее об этой инициативе, ее плюсах и последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.