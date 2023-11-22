Политолог объяснила важность совещаний Путина с правительством РФ

Сверка часов президента России Владимира Путина с правительством страны очень важна. Об этом по итогам совещания главы государства с членами правительства заявила генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

«Традиционно это может проходить в разных форматах, но результат по большей части сводится к одному – пониманию федеральными министерствами и ведомствами, на что необходимо обратить сейчас больше внимания, возможность расставить для себя приоритеты, и, конечно же, ускорение решения проблем, когда на их решение направляются дополнительные ресурсы и усилия», — отметила она.

Политолог подчеркнула, что вопрос поддержки российских предпринимателей никогда не уходит из оперативной повестки президента. По ее словам, чтобы эта поддержка была на должном уровне, приходится постоянно реагировать на сегодняшние быстро меняющиеся реалии, а в чем-то и, безусловно, задавать тренды на опережение.

«Нельзя опираться на меры, разработанные в доковидный или досанкционный периоды. Современная ситуация требует других подходов и других условий для экономического развития страны. В том числе, когда мы говорим о дебюрократизации. Президент это отчетливо понимает и задает нужные векторы в работе всей государственной вертикали», — сказала Линдигрин.

Она отметила, что на совещании было уделено много внимания внутреннему туризму. По ее словам, в этой теме сегодня можно отметить встречное движение.

«Со стороны жителей — желание получить комфортный, интересный и, по возможности, недорогой вариант отдыха без выезда за границу, с которым теперь у нас сложности. Со стороны власти — интерес закрыть эту потребность граждан и, развивая туристическую отрасль внутри страны, получить дополнительные доходы. На стыке этих интересов, считаю, и находится внимание президента. Важно сработать в балансе: не отпугнуть жителей сервисом, ценами, трансфером, не задавить и не зарегулировать участников туристического рынка», — добавила эксперт.

Как подчеркнула политолог, представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова, мораторий на проверки действительно работает и сыграл свою позитивную роль. «Восстановление малого бизнеса после ковидного падения идет нормальными темпами, несмотря на все последующие трудности. Меры по дебюрократизации, мораторий на проверки и прочее действительно работают», — сказала она.

При этом Федороваотметила, что создается впечатление, что тема внутреннего туризма для Путина лично симпатична. «Он неоднократно говорил о том, что надо пользоваться сложившимися сейчас уникальными условиями для развития внутреннего туризма, потому что, если сейчас все правильно сделать, то потом мы будем пожинать плоды в виде развитой инфраструктуры и такого импульса для развития многих регионов на долгие годы», — считает она.