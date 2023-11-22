Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени генерального директора ДОМ.РФ, бывшего главы Министерства спорта РФ Виталия Мутко. Это следует из данных официального интернет-портала правовой информации.

В тексте президентского указа говорится, что Мутко получил награду за вклад в реализацию государственной политики.

Накануне Путин наградил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Отмечается, что 21 ноября Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. Во время открытия переговоров Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на высоком уровне.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как указано в материале, 15 ноября в государстве отмечается 30-летняя годовщина с момента создания ЦИК. По этому случаю в подмосковной резиденции президента проходит торжественная церемония, в рамках которой Путин намерен вручить государственные награды некоторым представителям избирательных комиссий.

Ранее стало известно, когда Совет Федерации РФ может объявить точную дату проведения президентских выборов.