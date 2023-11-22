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Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени генерального директора ДОМ.РФ, бывшего главы Министерства спорта РФ Виталия Мутко. Это следует из данных официального интернет-портала правовой информации.

В тексте президентского указа говорится, что Мутко получил награду за вклад в реализацию государственной политики.

Накануне Путин наградил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Отмечается, что 21 ноября Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. Во время открытия переговоров Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на высоком уровне.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как указано в материале, 15 ноября в государстве отмечается 30-летняя годовщина с момента создания ЦИК. По этому случаю в подмосковной резиденции президента проходит торжественная церемония, в рамках которой Путин намерен вручить государственные награды некоторым представителям избирательных комиссий.

Ранее стало известно, когда Совет Федерации РФ может объявить точную дату проведения президентских выборов.

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