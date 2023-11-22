Более 5 млн россиян воспользовались платформой постковидной реабилитации

Благодаря платформе постковидной реабилитации «Послевыписки.рф» более 5 млн россиян смогли получить профессиональную помощь в реабилитации после Covid-19 и других тяжелых вирусных инфекций, заявил главврач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу вернуть доковидное качество жизни десяткам миллионов россиян, переболевших ковидом. С учетом масштабов нашей страны, это особенно сложная задача. Уверен, что каждый из них нашел для себя массу полезной информации на платформе. Никогда еще медицинская экспертиза такого уровня не была настолько общедоступной и понятной», — сказал Проценко.

Первая в мире экспертная платформа призвана помочь пациентам вернуть здоровье и качество жизни после перенесенного коронавируса. Проект включает в себя курс видеолекций и практикумов. Свои рекомендации дают известные медики, профессора, доктора медицинских наук.

Пользователь после прохождения опросного листа получает индивидуальный модульный видеокурс. Также сайт и приложение содержат сборник полезных материалов с «умным» поиском, ответы на часто задаваемые вопросы, практикумы, памятки.

В ближайших планах команды Дениса Проценко – создание специальных разделов проекта «Послевыписки.рф» для пациентов с другими распространенными хроническими и острыми заболеваниями для обеспечения качественной и полноценной реабилитации.