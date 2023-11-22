Из Газы в Стамбул будут эвакуированы около 100 турецких граждан

Около 100 турецких граждан и жителей самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), ранее эвакуированных из сектора Газы в Египет, в ближайшие часы вылетят в Стамбул. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели сообщает ТАСС.

По словам Кечели, из Газы в Египет прибыла группа из 100 человек, состоящая из граждан Турции, ТРСК и членов их семей. Днем или вечером 22 ноября самолетом авиакомпании Turkish Airlines они будут переправлены из Каира в Стамбул.

Ранее сообщалось, что в Москву прибыли еще 28 граждан России, которых накануне эвакуировали из сектора Газа. Всего с 12 ноября в РФ из зоны конфликта было доставлено 553 российских гражданина.

До этого МЧС России опровергло информацию о том, что часть россиян при содействии ведомства пересекла находящийся на границе сектора Газа и Египта контрольно-пропускной пункт «Рафах» вне официальных списков. http://www.gazeta.ru/social/news/2023/11/21/21759583.shtml

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.