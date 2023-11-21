Пенсионера-инвалида обвинили в изнасиловании сотрудницы пансионата в Копейске

В Копейске задержали 70-летнего пенсионера по обвинению в изнасиловании сотрудницы одного из учреждений социального обслуживания. Об этом сообщает URA.Ru.

70-летний пациент одного из пансионатов подозревается в нападении и сексуальном насилии в отношении социального работника, он напал на женщину в палате учреждения ночью. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали, имеющаяся категория по инвалидности не спасла мужчину от водворения в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Ранее россиянин вместе с сообщником похитил жену и изнасиловал ее в заброшенном доме.