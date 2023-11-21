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Глава Роспотребнадзора ответила, когда наступает пик заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

Попова: пик роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 приходится на январь

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Пик заболеваемости сезонными болезнями типа гриппа, ОРВИ или COVID-19 приходит сразу после январских праздников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, традиционно рост заболеваемости этими вирусами обычно начинается в ноябре-декабре. Она призвала вакцинироваться, пока есть время.

Она рассказала, что сейчас все лаборатории во всех субъектах России оснащены оборудованием для ПЦР-диагностики. А экспресс-тесты позволяют поставить диагноз за 30 минут.

В то же время она отметила, если почувствовали недомогание, то не стоит заниматься самолечением. Попова посоветовала сразу обратиться к врачу, чтобы вовремя начать правильное и эффективное лечение.

Вместе с этим, согласно данным местных отделений Роспотребнадзора, в нескольких регионах России наблюдается резкий рост заболеваемости коклюшем. Так, В Томской области за 10 месяцев текущего года было зарегистрировано 164 случая, в то время как за весь 2022 год было всего два случая. Только в октябре этого года количество заболевших достигло 88 человек.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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