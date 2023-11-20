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Кадыров передал Путину просьбу старейшин

Кадыров сообщил о просьбе старейшин к Путину посетить Чечню

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Пресс-служба президента РФ

Старейшины Чечни просят президента России Владимира Путина посетить республику. Об этом главе государства рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я бы хотел передать от наших старейшин — они меня ругают за то, что вы не приезжаете в республику. <…> Просили передать, чтобы вы приехали в республику», — приводит ТАСС слова Кадырова, сказанные на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

Глава Чечни отметил, что благодаря усилиям президента для республики было сделано все, в том числе восстановлены автовокзалы, аэропорт и остальная инфраструктура.

В октябре Рамзан Кадыров заявил, что Владимиру Путину вручили высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По его словам, указ о присвоении российскому президенту данной награды был подписан еще в 2007 году, но вручена она была только в этом году.

Глава Чечни отмечал, что за все эти годы либо не было подходящего случая, либо повода, чтобы вручить орден Путину.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Кадыров не награждал главу государства лично. По словам представителя Кремля, Владимиру Путину передали награду.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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