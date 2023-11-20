Захар Прилепин вспомнил, как встретился с исполнителем покушения за день до взрыва

Российский писатель Захар Прилепин вспомнил, что встречался с исполнителем покушения Александром Пермяковым (внесен в список экстремистов и террористов) за день до взрыва. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак на ее YouTube-канале.

Как вспоминает писатель, с Пермяковым он встретился 5 мая во время прогулки с дочерью в лесу.

«Меня удивили две вещи <...> он резко свернул в лес <...>, это резкое такое движение, как будто человек узнал меня лично», — вспоминает Прилепин.

6 мая писатель пострадал в результате взрыва в машине в Нижегородской области. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. В тот же день был задержан гражданин России и Украины Александр Пермяков. Мужчина признался, что установил взрывное устройство на дороге, где проезжал автомобиль Прилепина, а затем активировал его удаленно. Мужчина заявил, что был завербован спецслужбами Украины.

В сентябре Прилепин впервые появился на публике после ранения.

4 октября Басманный суд Москвы принял решение продлить срок ареста Пермякову до 6 января 2024 года.

Ранее Прилепин назвал условие, которое позволит завершить СВО за месяц.