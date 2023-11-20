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Темнокожего мужчину назвали «обезьяной» и избили на фоне наклейки «Za Россию»

В Твери темнокожего мужчину назвали обезьяной, избили и выкинули из автобуса

В тверском автобусе несколько мужчин избили темнокожего молодого человека на фоне наклейки »Тверская область Za Россию, Zа победу». Очевидица Анастасия (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что нападавшие были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Они начали снимать на камеру зашедшего в салон темнокожего мужчину, называя его «обезьяной» и «черным», а потом избили и выкинули из автобуса.

«Два молодых человека в алкогольном или наркотическом опьянении зашли в автобус и вели себя соответствующе. Хохотали, кричали. Через пару остановок зашел темнокожий пассажир. Насколько я поняла, они начали его снимать на камеру телефона и оскорблять «обезьяной», «черным» и тому подобное. На что в ответ он махнул рукой и огрызнулся. После этого началось его избиение. Они вытолкнули его на остановке и продолжили бить на улице, пинали по телу и голове. Мы, пассажиры, кричали, звали на помощь. Подъехал мужчина и отогнал их, остался ждать с пострадавшим полицию. Я думаю, что пострадавший получил травмы головы. Мне показалось, что парень пытался (помочь пострадавшему – Газета.Ru)», — сказала она.

19 ноября Telegram-канал «Тверь. Происшествия» опубликовал видеоролик, на котором компания мужчин избивает темнокожего молодого человека в автобусе. На опубликованных кадрах видно, что пострадавший пытается закрыть голову от ударов, пассажиры вокруг кричат.

Как сообщили изданию Tverigrad в пресс-службе УМВД России по Тверской области, полиция устанавливает участников избиения и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Забайкалье подросток избил чайником дедушку и швырнул кота о стену.

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