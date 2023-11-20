На Урале юноша не смог угнать автомобиль из-за заглохшего через метр пути двигателя

В Копейске угонщик проехал только один метр на чужой машине из-за заглохшего двигателя. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Челябинской области.

46-летний владелец Lada Samara заявил в полицию о попытке угона его автомобиля. Свое транспортное средство автомобилист обнаружил на парковке с выбитым стеклом водительской двери и сорванным рулевым кожухом.

Сотрудники уголовного розыска установили приметы подозреваемого и возможный маршрут его передвижения, а затем задержали ранее судимого за аналогичные преступления 20-летнего местного жителя.

Молодой человек признался в совершении преступления и заявил, что «просто хотел покататься». Он завел двигатель проводами, но не смог довести задуманное до конца, потому что заглох, проехав всего метр. В отношении неудавшегося угонщика возбудили уголовное дело и отпустили его под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее россиянин запер угонщика в салоне своего автомобиля и сдал полиции.