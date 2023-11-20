В Кремле прокомментировали смерть экс-главы Кузбасса Тулеева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает деталями насчет планов Владимира Путина проститься с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым.

«У них (Путина и Тулеева — прим. «Газеты.Ru») были прекрасные личные отношения. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева. Они неоднократно общались в непростых ситуациях.

Он пояснил, что президент в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным Тулеева.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Он скончался на 80-м году жизни 20 ноября.

По словам действующего главы региона Сергея Цивилева, с Тулеевым связана целая эпоха в жизни Кемеровской области. Он возглавил регион в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести его из кризиса, отметил Цивилев.

Действующий губернатор добавил, что кузбассовцы помнят Тулеева «как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей».

Также стало известно, что Тулеева могут похоронить неподалеку от его сына, которого не стало в 1998 году из-за ДТП.

Ранее потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин отреагировал на новости о Тулееве.