Россиянам дали советы, которые помогут грамотно обустроить квартиру-студию

В квартирах-студиях лучше отдавать предпочтение единому варианту напольного покрытия, чтобы сделать пространство визуально больше. Об этом «Москве 24» рассказала дизайнер интерьера, архитектор Надин Брукман.

Потолок эксперт советует делать белым или в светлых оттенках. Стены, по ее словам, могут отличаться по дизайну и цвету.

«В оформлении стен предпочтение надо отдавать светлым оттенкам — темные уменьшают пространство. Однако интерьер «заиграет», если очень аккуратно добавить акцентных цветовых пятен», — отметила Брукман.

При этом от зонирования кухни и гостиной дизайнер интерьера рекомендует отказаться, потому что такой ход визуально еще больше уменьшит площадь. Если же все равно хочется сделать это, можно использовать низкие (длиной не до самого потолка) и полупрозрачные стены, ширмы, стеллажи, а также канаты или текстиль. Кроме того, можно зонировать студию с помощью мебели.

Если в студии будет жить семья, шкаф в квартиру лучше выбирать встроенный, чтобы туда поместились все вещи. Помимо этого, специалист советует присмотреться к «умной» мебели, которая может трансформироваться. Например, шкаф, который превращается в кровать. В зоне кухни можно сэкономить место, если установить мойку маленького размера и плиту с двумя конфорками вместо четырех.

Дизайнер интерьера, шеф-редактор журналов «Яндекс. Аренда», «Яндекс. Недвижимость» и «Я так живу» Анна Устюжанинова до этого рассказала «Газете.Ru», что визуально разделить пространство на зоны в однокомнатной квартире можно при помощи ковров на полу.

Ранее дизайнер интерьера рассказала, на чем не стоит экономить при ремонте.