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Недовольные условиями содержания россияне устроили дебош с пожаром в СИЗО

В изоляторе Тюменской области арестанты устроили дебош с пожаром

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Depositphotos

В Тюменской области пятерым арестантам грозят дополнительные сроки за дебош в камере. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Тобольске. Мужчинам, арестованным за изнасилование, разбой, грабеж и кражу, не понравились условия в СИЗО. Они потребовали улучшить условия содержания, но в изоляторе удовлетворять требования отказались.

Недовольные арестанты разбили камеру видеонаблюдения и лампу, подожгли мусор. Помимо этого, подозреваемые в преступлениях удерживали дверь, поэтому открыть ее долгое время не удавалось.

В результате правоохранители смогли усмирить граждан. Одному из арестантов понадобилась госпитализация, так как он нанес себе серьезную травму.

После дебоша, наиболее вероятно, в отношении мужчин возбудят новые уголовные дела.

Ранее на Сахалине учитель разделся перед детьми и отправился гулять голым по городу.

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